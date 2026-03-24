涉88会馆洗钱案 台湾通缉犯林秉文传柬埔寨遭枪杀

台湾「88会馆」地下汇兑案的关键人物、因弃保潜逃而被通缉的男子林秉文，周一（23日）深夜惊传在柬埔寨西港（Sihanoukville）遭人埋伏枪杀身亡。台湾刑事局今日证实已接获相关讯息，但案情细节仍有待柬埔寨警方进一步调查，台湾驻外人员将协助家属处理后续事宜。

潜逃多时 异乡横尸街头

据台湾媒体引述消息报道，曾一度传言潜逃至美国洛杉矶的林秉文，昨日深夜在柬埔寨西哈努克港（西港）遭不明枪手伏击，当场身亡。

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涉八八会馆地下汇兑案的林秉文（右）曾帮艺人澎恰恰桥债务。 中时

台湾警政署刑事局今日透过新闻稿回应事件，表示已掌握相关情况，但关于案件的具体细节，柬埔寨警方仍在调查当中，暂未能提供更多资讯。刑事局驻胡志明市联络官将与驻胡志明市办事处，共同协助死者家属处理后事。

涉地下汇兑弃保 遭通缉近3月

林秉文是「88会馆」洗钱案中的核心人物之一。检警调查指出，他作为第三方支付业者，涉嫌利用其平台配合主脑郭哲敏进行大规模的地下汇兑及洗钱活动。

案件于2023年由新北地方检察署正式起诉。然而，林秉文在案件审理期间，未有按时出庭应讯，新北地方法院遂于2024年12月27日，依法没收其300万元新台币（约74万港元）的保释金，并对其发布通缉令。其行踪自此成谜，直至昨日传出其在柬埔寨遭枪杀的死讯。