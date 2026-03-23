台版「红姐」｜3男扮女诱4586男网民裸聊拍片转卖 网红、运动员堕骗局

台湾近期爆出案情严重的「台版红姐们」网络诈骗案。台中地检署追查，破获一个犯罪集团，三名男子涉嫌假冒女性，利用预录影片及变声软件等手法，长期在网上引诱男性进行裸聊并侧录，受害人数高达4586人，遍布全台，当中更包括未成年少年、网红及运动员。检警目前已查获的涉案影片数量逾两万部，规模超越早前的「创意私房」案。

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台大法律生被捕

综合台媒报道，台中地检署检察官郭逵自2024年底起主导此案调查。执法部门最初锁定一名国立台湾大学法律系的洪姓男生，他涉嫌在网上扮演女性，诱使超过300名男性拍摄不雅影像。警方于2025年5月、即该校毕业典礼前采取行动将其拘捕。

经盘问后，洪姓疑犯供出此乃集团式犯罪，并有共犯合作。检警根据线索，再向上追查并先后拘捕另外两名许姓及陈姓涉案男子。

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预录影片配变声器营造互动假象

案情指，其中许姓男子早于2017年起便研究假冒女性的技巧，他利用预先录制的女性裸露影片，并配合变声软件，营造出与受害人即时互动的假象，借此引诱对方裸聊并偷偷录影。得手后，他会根据受害人的外貌、身材等条件，以每部影片250元至2300元新台币（61元至561元港币）不等的价格贩售图利。

另一名陈姓男子则在学习其犯罪手法后，与许姓男子合作，除了共同在网上「猎男」，二人亦会互相购买或交换所盗录的影片，并将片源上传至云端伺服器，令影像进一步扩散。

警方查扣不雅影像2万部

检警指出，三名疑犯盗录的影像数量惊人，分别为289部、1967部及2291部，部分影像更被重复贩卖流通。警方查扣的不雅影像总数高达2万部，受害者甚至包括未成年少年。检方痛斥，疑犯不仅偷拍，更彼此分享、交易，行径极其恶劣，对众多被害人造成难以磨灭的永久性伤害。

目前，三人已被依违反台湾《儿童及少年性剥削防制条例》及妨害秘密等罪名正式起诉，检方已向法院建请从重量刑，以儆效尤。检察官亦特别提醒，性影像犯罪的受害人已不限于女性，男性同样可能堕入陷阱，呼吁民众在网上交友时必须提高警觉，切勿轻易答应裸聊等不合理要求。

台湾媒体将这一案件称为「台湾红姐们」，是去年7月南京也爆出一名38岁男子「红姐」假扮女性，与多名男子发生关系并偷拍视频，并传播淫秽视频。案件震惊网络。

