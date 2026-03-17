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基隆父焗死3个月喊爆儿子 藏尸6年丢弃判刑2年

两岸热话
更新时间：18:00 2026-03-17 HKT
发布时间：18:00 2026-03-17 HKT

台湾基隆有父亲因3个月大的儿子哭喊不停，用抱枕焗死他，再藏入行李袋6年，因另结新欢，将儿尸带到山野丢弃。案件揭发后，狠父只以过失致死、遗弃尸体2罪判刑2年，缓刑4年，遭检方上诉，最高法院今终审判撤销缓刑，被告需入狱2年。

另结新欢始弃尸

综合台媒报道，现年33岁的被告黄男，因儿子于2023年底适龄未入读小学，遭调查后，揭发黄男儿子已在6年前死亡。

案情指，黄男与前妻生下死者后，因死者哭喊不停，黄男不胜其烦，将当时3个月大的儿子用抱枕焗死，再放入行李袋中收藏6年。

至另结新欢后，黄男始将儿子尸体，带回基隆老家附近的山野丢弃。

黄男被捕后，遭控以过失致死、遗弃尸体2罪，初审判刑2年，缓刑4年。控方上诉后，高院撤销缓刑，全案又再上诉。最高法院17日判决，驳回被告上诉，不准缓刑，黄男需要囚禁2年，全案定谳。

 

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