台嘉义17岁退学生 持刀回校疑「寻仇」遭制服

台湾嘉义有学校发生退学生持刀拟「寻仇」事件，涉事学生最终被制服，混乱中有学校保安手部遭割伤。

咆哮狂叫「手举起来」

综合台媒报道，崇仁医专嘉义县大林校区9日上午，被一名17岁已退学的前护理系学生持刀闯入，不断咆哮「手举起来」及手舞足蹈，引起恐慌。

校方2名军职退伍转任的保安及1名学务处人员到场，先引导师生紧急避难并报警，接著由1人在前吸引少年注意，另1人自后方趁少年不备将其扑倒，另1名校安人员趁隙夺取少年手中的刀子，而该人员在过程中因少年挣扎，大拇指不慎被划伤，所幸就医治疗后伤势无碍。

报道指，涉事青年，旷课太多退学，疑因与同学有纠纷，6日就曾试图爬墙闯入学校但被保安制止，昨日改穿校服，成功突破门禁入校。

警方接获通报到场将人带回问讯，厘清持刀闯入校园动机，全案将依伤害、恐吓危害安全罪方向侦办。