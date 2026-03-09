IG拥万粉｜散布病人不雅照嘲讽 台辣妹护士被踢爆后辞职 

台湾台北市立联合医院仁爱院区一名因身材火辣而在IG社交平台拥有上万粉丝的廖姓护士，近日被揭发长期在深切治疗部（ICU）内，偷拍重症病危患者，甚至将病人的呕吐物、血液、粪便等不堪画面，配上「屎流成河」、「死白目」等羞辱性文字后上传网络。她更被指控欺凌新同事、并在工作期间身穿制服推销个人副业。事件曝光后，该护士已被院方停职，其后自行辞职。

长年偷拍重症病人 嘲讽辱骂无底线

据台湾传媒报道，年约30岁的廖姓护士在仁爱院区深切治疗部已任职约7年。她凭借甜美外貌及火辣身材，在IG吸引大量追踪者。然而，有知情人士近日向院方及传媒投诉，指她长期滥用职权，偷拍院内处于危殆状态、身上插满喉管的重症病人，当中包括病人失禁后，粪便溢满病床的恶心画面。

台护士廖婉如常在IG分享辣照，吸引上万粉丝追踪。老师她犯规 IG

更令人发指的是，廖女在发布这些严重侵犯病人私隐的相片时，竟配上大量戏谑及辱骂字句，例如怒骂病人「死白目」、「躁动到靠北！我真的只差没有杀了他」，甚至写下「来人！把我常用的那把枪拿来」等冷血言论。除了病人，其家属及新来的同事亦是其偷拍及辱骂的对象，她曾针对病人家属写下「智障都去吃屎」等恶毒字句。

欺凌新同事 院内拍片经营副业

投诉人亦指控廖女仗着资深，长期对新同事进行职场欺凌，不但偷拍其工作情况并配以「脑袋装赛（屎）吗」、「怎么不去吃一吃」等侮辱性绰号发布，更要求其他同事不准向新人提供协助，令新人恐慌之余，亦置病人安全于不顾。

此外，廖女更被发现在上班时间，身穿印有名牌的护士制服，在病房内自拍影片，大肆宣传其兼职的减肥产品，公然经营副业，行径极度离谱。

院方：已辞职 将从严究责

台北市立联合医院方面回应事件时表示，接获举报后已立即展开调查，并将涉事护士停职。该名护士其后已于2月20日自行辞职。院方强调，初步查证后，认为其行为已违反医事人员专业伦理及内部管理规范，将依调查结果从严究责，绝不宽贷。至于职场欺凌部分，院方称将持续访查以厘清真相。