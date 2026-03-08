港女桃园机场迷路马路中心狂奔 台警追逐护送坐电车｜有片

在台湾，一名香港女子上周五（6日）桃园国际机场疑因「摆乌龙」走错航厦，情急之下一度在连接机场的马路上狂奔。最终由航空警察及时发现并截停，在警员协助下引导前往第一航厦，顺利办理登机手续。

走错航厦马路狂奔

综合台媒报道，该名年近50岁的香港女子，原定于桃园机场第一航厦办理登机手续。惟她对当地机场环境及接驳电车服务不熟，误以为应在第二航厦报到。当她抵达第二航厦后，始惊觉去错地方，心急如焚之下，竟直接跑上连接两个航厦、设有四条行车线的航站北路，试图跑往第一航厦。

当时正值交通繁忙时间，车来车往，路面车辆见状纷纷减速闪避，情况险象环生。途经驾驶者及候机旅客均目击这惊险一幕。

航警追截护送转乘电车

幸而，正在执行巡逻任务的航空警察局警员及时发现该名女子。警员随即驾驶警车切入车道，亮起警示灯并一度在女子后方慢驶保护。警员先透过扩音器广播，试图引导女子离开车道中央，惟对方未有理会。警员再次鸣笛示警后，最终决定下车追赶，在追逐约20米后成功将其截停。

经了解后，警员得悉该女子因一时心急走错航厦才冒险在马路上奔跑。为确保其安全，警员先将她引导至路旁，其后更亲自护送她前往乘搭来往两个航厦的免费接驳电车，并陪同她抵达第一航厦的航空公司柜台，顺利完成登机手续，事件总算有惊无险落幕。

航空警察局呼吁，旅客如在机场范围内或周边道路遇上任何困难，应即时向在场警员或机场服务人员求助，切勿以身犯险，以确保自身及交通安全。