台行政院长现身东京棒球赛 54年来首次

台湾行政院长卓荣泰昨日前往日本观看棒球比赛，据悉这是日本与台湾断交54年来，首次有现任台湾行政院长前往日本。台湾行政院人士对此仅回应称，此为卓荣泰私人行程，假日当天来回，没有其他评论。

台方回应属私人行程

卓荣泰昨日上午抵达日本，在台湾驻日代表李逸洋、运动部长李洋陪同下，前往东京巨蛋观看世界棒球经典赛（WBC）中华队对垒捷克的比赛。他在场内被不少台湾球迷认出，多人高喊「院长好」、「Team Taiwan」，卓荣泰也大方挥手致意。最终中华队以14比0取得本届赛事首胜。

多个台湾媒体引述消息人士报道称，这是台湾与日本断交54年以来，首次有现任行政院长赴日。在日本和中国大陆之间的关系因日本首相的「台湾有事论」持续紧绷之际，卓荣泰此行显得格外敏感。

据悉台日已达成默契，将不会正式对外说明卓荣泰旋风式的日本行程。