游瑞士台客酒店瞓觉 盗贼入房偷手机护照大摇大摆离开

到外国旅游务必小心财物，即使在房中休息，也应锁好房门。有台湾旅客近日在瑞士日内瓦一间酒店住宿时，竟在睡梦中惨遭小偷潜入房间「爆窃」，5部手机、5本护照、现金及多张信用卡被洗劫一空。事后翻查闭路电视，贼人竟是同酒店的住客，更被拍到施施然地背着赃物退房离开。

该名台湾旅客在社交媒体发文，指事发当日清晨5时醒来，惊觉床头的5部手机及装有5本护照、现金、信用卡的整个手袋不翼而飞，回想在睡梦中遭人闯入，不禁「背脊发凉」。

旅客公开自己的经历。threads

她忆述，当下即时向酒店柜台求助，但职员最初竟一脸难以置信，更要她苦等经理及保安部员工上班，才能翻查监控，令原定当日上午搭机离开的一行人焦急如焚。在等待期间，其信用卡已被盗用多达10次。

警方与酒店后续翻查闭路电视，发现贼人在凌晨两度进入其房间，并在得手后数分钟，便脸不红气不喘地办理退房，更背着事主的手袋大摇大摆离去，让事主气愤表示「真的会气到发抖」。