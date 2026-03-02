Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈志被捕︱台拍卖太子集团12.8亿元资产 「四大神兽」超跑被秒抢

两岸热话
更新时间：12:30 2026-03-02 HKT
发布时间：12:30 2026-03-02 HKT

国际电骗组织太子集团创办人陈志已被遣返中国待审，太子集团涉嫌犯罪所得的资产也在多地遭冻结。台湾今日将扣押自太子集团的33辆「四大神兽」超级跑车、顶级名牌手袋、球鞋等奢侈品拍卖，估值达50亿新台币（约12.8亿港元），拍卖会一开始，其中4辆超跑便被「秒杀」遭买家抢走。

相关新闻：柬埔寨首相：事前不知陈志是电诈主脑

据中时新闻报道，太子集团被冻结的资产拍卖，由台湾法务部行政执行署台北分署负责执行，当中包括33辆名贵汽车，例如被称为「四大神兽」的法国极致手工打造的BUGATTI Chiron Sport、法拉利旗舰超跑FERRARI LaFerrari、麦拿伦经典之作Mclaren P1，以及兼具机能与美学的保时捷PORSCHE 918 Spyder。

台湾将扣押自太子集团的名贵资产拍卖。中时
拍卖会在2日上午10时30分于台湾警察专科学校举行，拍卖一开始，第一台车第19标的「厂牌Porsche车型：911 GT3 RS」1120万元（约286万港元）拍定，及第二台车「Porsche车型：911 DAKER」1430万（约365万港元）拍定，第三台车四大神兽蛙王（浅黄色）Porsche车型：918 SPYDER以5600万（约1430万港元）拍定，第四台车第22标660万（约168.5万港元）拍定，拍卖速度算得上是「秒杀」。

