男人最痛︱台汉丧妻始知戴绿帽11年 「哎吔女」知情暗认奸夫亲爸

台湾有男子在太太离世后，惊揭亡妻竟一直背夫偷汉11年，还让自己养育「便宜女」，更痛心是连女儿也知道真相，还一早相认奸夫亲爸，「一家三口」多次到日本旅游。法官判处奸夫赔偿「戴帽男」50万台币（约12.7万港元）慰抚金。

妻女与奸夫多次赴日旅行

据台媒报道，台湾吴姓人夫于2007年与妻子结婚，6年后诞下女儿，吴男一直过著幸福家庭生活。直至2024年，妻子逝世后，吴男检查妻子遗物，发现有大量与林男的合照、通话纪录、机票及可疑的信用卡账单。

吴男在绿色疑云下，与女儿验DNA，确认自己多年疼爱养育的竟是「便宜女」，并根据上述「证据」，认为亡妻与林男曾有74次性行为。吴男于是向林男提告，指控对方侵害其配偶权，造成他精神痛苦不已，求偿500万元台币（约127万港元）慰抚金。

林男则辩称吴男的「证据」无法确认他与吴妻有性行为，又指吴男的亲子鉴定只证明对方「女儿」非亲生。加上吴男指控林男2013年2月起已有侵害配偶权的事实，超过十年追诉时效等，认为自己不应为案件赔偿。

法官指，据林男与吴妻的通信内容「好爱把比，我呢是好爱老公」、「我和妹妹都好爱你，言语不够形容的爱」等，二人又以「老婆」、「老公」互称，女儿又叫林男做「爸爸」，多次三人一起到日本旅行等，吴妻与女儿及林男，互动如一般家庭，显见吴妻与林男逾越正常男女往来，三人出国旅游的时段又未逾追诉时限，判林男赔偿吴男50万元。案件可以上诉。