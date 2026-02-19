Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男人最痛︱台汉丧妻始知戴绿帽11年 「哎吔女」知情暗认奸夫亲爸

两岸热话
更新时间：11:23 2026-02-19 HKT
发布时间：11:23 2026-02-19 HKT

台湾有男子在太太离世后，惊揭亡妻竟一直背夫偷汉11年，还让自己养育「便宜女」，更痛心是连女儿也知道真相，还一早相认奸夫亲爸，「一家三口」多次到日本旅游。法官判处奸夫赔偿「戴帽男」50万台币（约12.7万港元）慰抚金。

妻女与奸夫多次赴日旅行

据台媒报道，台湾吴姓人夫于2007年与妻子结婚，6年后诞下女儿，吴男一直过著幸福家庭生活。直至2024年，妻子逝世后，吴男检查妻子遗物，发现有大量与林男的合照、通话纪录、机票及可疑的信用卡账单。

吴男在绿色疑云下，与女儿验DNA，确认自己多年疼爱养育的竟是「便宜女」，并根据上述「证据」，认为亡妻与林男曾有74次性行为。吴男于是向林男提告，指控对方侵害其配偶权，造成他精神痛苦不已，求偿500万元台币（约127万港元）慰抚金。

林男则辩称吴男的「证据」无法确认他与吴妻有性行为，又指吴男的亲子鉴定只证明对方「女儿」非亲生。加上吴男指控林男2013年2月起已有侵害配偶权的事实，超过十年追诉时效等，认为自己不应为案件赔偿。

法官指，据林男与吴妻的通信内容「好爱把比，我呢是好爱老公」、「我和妹妹都好爱你，言语不够形容的爱」等，二人又以「老婆」、「老公」互称，女儿又叫林男做「爸爸」，多次三人一起到日本旅行等，吴妻与女儿及林男，互动如一般家庭，显见吴妻与林男逾越正常男女往来，三人出国旅游的时段又未逾追诉时限，判林男赔偿吴男50万元。案件可以上诉。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
16小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
23小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
8小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
20小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
3小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
14小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
6小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
17小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
16小时前