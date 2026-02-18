Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀

两岸热话
更新时间：18:45 2026-02-18 HKT
发布时间：20:52 2026-02-18 HKT

台湾传媒报道，台北市今日（18日）发生一宗涉及港人的死亡案件。一名年约26岁的香港男子，被发现陈尸在中山区一间五星级酒店房间内，据悉酒店为「大仓久和大饭店」。救护人员到场时证实男子已死亡多时，警方已即时封锁现场展开调查，其死因目前尚有待厘清。

未按时退货职员开门揭发

警方调查，香港冯姓男子14日入住，预定今天退房。下午1时许，房务人员多次拨打分机及敲门均无人应答后，依相关流程进房查看，发现冯男已陈尸在房间内。

职员即时报警。救护人员接报到场，经检查后证实该名男子已经死亡一段时间。辖区警方随即赶至，立即封锁涉事房间及楼层，并展开搜证及调查工作。

警翻看闭路电视查疑点

据悉，警方已开始翻查酒店的闭路电视录影，以厘清死者是入住时间、期间是否有其他人曾进出其房间等线索。台湾中央社报道，台北市警察局中山分局到场采证后，初步排除外力介入，将报请台北地检署检察官相验，调查男子死因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

