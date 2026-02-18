26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发

台北市今日（18日）发生一宗涉及港人的死亡案件。一名年约26岁的香港男子，被发现陈尸在中山区「大仓久和大饭店」房间内。救护人员到场时证实男子已死亡多时，警方已即时封锁现场展开调查，其死因目前尚有待厘清。

警翻看闭路电视查疑点

消息指，该名26岁的香港男子抵埗台湾后，便入住位于中山区「大仓久和大饭店」。今日中午，疑因已过退房时间但仍未办理手续，酒店职员遂前往房间查看，开门后赫然发现事主倒卧房内，已无生命迹象。

职员即时报警。救护人员接报到场，经检查后证实该名男子已经死亡一段时间。辖区警方随即赶至，立即封锁涉事房间及楼层，并展开搜证及调查工作。

据悉，警方已开始翻查酒店的闭路电视录影，以厘清死者是入住时间、期间是否有其他人曾进出其房间等线索。至于其死亡原因仍有待警方及法医进一步调查及剖验后，方能确定。