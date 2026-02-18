诺如病毒？︱宫庙主持疑染病反胃大喷发 赖清德「遇袭」手臂中招︱慎入

台湾领导人赖清德年初二（18日）到台南发福袋期期间，旁边的庙宇主委疑感染诺如病毒不适，反胃作呕大喷发，呕吐物飞溅中赖清德的左臂及衣服。



综合台媒报道，赖清德早上7时抵达台南祀典武庙发放红包福袋。

庙宇主委林培火(右)身体不适突然呕吐，秽物喷洒到赖清德身上。自由时报

当赖清德在听立委陈亨妃致辞时，在其左边的祀典武庙主委林培火突然用手摀住嘴巴，但大量呕吐物仍凌空飞喷，部份溅中赖清德的手臂和衣物上。

活动随即中断，林培火到了后方休息，赖清德也上前察看了解。



赖清德随后致辞时表示，据初步了解，林培火家中有家人感染诺如病毒，林培火可能受到影响，目前健康状况没有大碍。林培火事后亦表示，是因为儿子跟媳妇都得了诺罗病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹势（不好意思）啦」。