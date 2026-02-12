毒驾拖行撞死警所长 台恶女判死刑

台湾女子陈嘉莹毒驾逃逸、拖行临检她的新北市土城警分局清水派出所长刘宗鑫撞击施工护栏，导致他伤重殉职，被起诉杀人罪。新北地方法院国民法庭昨（11）日判处陈嘉莹死刑、褫夺公权终身。合议庭在判决中指摘，刘宗鑫穿警服执勤，却被陈嘉莹拖行撞死、行为可称「虐杀」，还称「不是我家人所以不难过」，可见犯后无悔意，藐视合法公权力，属于「天理难容」、「人神共愤」。

法院指行为天理难容

判决指出，陈嘉莹在施用含有甲基安非他命（冰毒）、恺他命（K粉）、依托咪酯成分电子烟弹后毒驾上路，在2024年晚10时许把车停在新北地检署侦查大楼前，被巡逻经过的刘宗鑫与杨姓警员发现车牌有异盘查，过程中发现疑似毒品，陈嘉莹拒绝下车接受调查，反而猛踩油门向前疾驶，刘宗鑫见状伸手抓住陈嘉莹衣领、手臂及车窗玻璃，喝令陈嘉莹下车，陈嘉莹却以S型危险驾车方式逃逸，并向左撞击捷运施工护栏导致刘宗鑫后背撞击护栏跌落在地，重伤死亡。

陈嘉莹毒驾逃逸、拖行新北市土城警分局清水派出所长刘宗鑫撞击施工护栏，导致伤重殉职。 中时

合议庭指摘，陈嘉莹不顾刘宗鑫手仍在车内，以高速行驶的方式要摆脱刘宗鑫，在刘宗鑫尽责执勤不愿放手，陈嘉莹起杀意，以高速冲撞路边捷运施工护栏的方式，导致尽忠职守的刘宗鑫受撞击死亡，批评行为实可称为「虐杀」，足见陈嘉莹视人命如草芥，也造成刘的亲友承受永远不可磨灭的心灵创痛。

合议庭指出，陈嘉莹在接受医生鉴定时，回答称「因被害人不是我的家人，所以我不难过」，显见犯后并无悔意，陈嘉莹对于与其素无恩怨的刘宗鑫合法执行公权力时，竟只为了自己逃逸，以「虐杀」手段杀死身为派出所所长的刘宗鑫，显见陈嘉莹藐视与挑战合法公权力的执行，所犯之罪为「天条大罪」，属于「天理难容」、「人神共愤」之罪，符合犯罪情节最严重要件。

女毒虫陈嘉莹。 中时

此外，陈嘉莹曾当过店长与白牌车司机，却因故负债累累，又多次施用或持有毒品，显见素行不佳。

合议庭认为不宜对陈嘉莹轻纵，且检察官请求的无期徒刑，无法反应出陈嘉莹行为的恶行以及对被害人家属所造成的伤害，更无法反应出保障警察生命，因此综合上情，处陈嘉莹死刑，并宣告褫夺公权终身。