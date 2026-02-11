赖清德祝贺高市早苗胜选 国台办：媚日谄媚令人不齿
日本第51届众议院选举周日（8日）举行，结果由高市早苗率领的自民党大胜。台湾领导人赖清德透过社交媒体平台X发文恭贺自民党总裁、首相高市早苗取得胜利，期待台日持续携手共促印太地区的和平与繁荣。国台办发言人朱凤莲表示赖清德借机散布媚日谬论，贴靠谄媚之姿令人不齿。
赖清德以日文发文表示，诚挚恭喜高市早苗大选中取得胜利，自民党在众议院选举中赢得多数席次，彰显日本选民对高市早苗领导力与愿景的信任与期待；这不仅是对执政成果的肯定，更是对高市早苗推动国家长远发展的明确支持。
赖清德说，期待与高市早苗合作，使台日两国持续以共同的价值、互利合作的精神，携手面对区域挑战，促进印太地区的和平与繁荣。愿高市早苗的胜利为日本及区域伙伴带来更繁荣与安全的未来，祝愿日本永续发展、人民安康。
2月11日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问发言人对赖清德的发文有何评论。发言人朱凤莲表示，外交部已经就日本众议院选举表明了立场，中方要求日方充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，撤回高市早苗涉台错误言论，慎重处理涉台问题，以实际行动恪守一个中国原则。赖清德当局罔顾日本在殖民统治时期犯下的滔天罪行，借机散布媚日谬论，贴靠谄媚之姿令人不齿。
