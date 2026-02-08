台北温泉爆情侣命案 女尸泡汤池男无心跳
更新时间：21:05 2026-02-08 HKT
发布时间：21:05 2026-02-08 HKT
发布时间：21:05 2026-02-08 HKT
台湾台北市北投区今天（8日）下午发生温泉汤屋命案，警方与消防单位获报到场处理，现场发现一对男女无呼吸心跳，其中46岁的郭姓女子已明显死亡、46岁的李姓男子则在抢救当中。据悉两人为情侣关系。
警研是否涉气体中毒
事件发生于8日下午约17时，地点位于北投区行义路402巷15号1楼山之林温泉。据了解，汤屋员工进入房间浴室时，发现1男1女倒卧池内及池外，均无呼吸心跳，随即报警处理。
救护人员到场后确认，池内一名女性泡汤民众已明显死亡，池外另有一名泡汤男子无生命征象，经现场急救后紧急送医。
警方获报后立即封锁现场，并展开相关调查，以厘清两人身分、死因及是否涉及其他因素。目前初步调查，这对男女分别是46岁郭姓女子、46岁李姓男子，2人是情侣关系，经研判并无外力因素。
消防人员获报后赶抵，不过现场并未测出一氧化碳，也没有测出硫化氢，但由于现场是温泉汤屋，不排除有气体中毒的情况。至于是通风不良导致中毒，或是身体因素导致意外，后续警方将报请检方相验厘清。
