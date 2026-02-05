17岁少年酒后与茶行人员爆纠纷 持枪射对头店家20多枪泄愤

台中市太平区一间茶行周四（5日）上午惊传枪响，17岁少年持改造长枪朝大门射击20多枪，随即逃逸无踪。其后，该少年自知法网难逃，前往第四分局自首。据报少年与茶行人员日前酒后有纠纷，心生不满遂持枪泄愤，幸无人伤亡，案件正调查。

太平警分局表示，周四10时许接获报案，称中山路三段某茶行有男子以不明枪枝射击大门后随即逃走，立即调动警力到案发地方，并迅速封锁现场和查看闭路电视片段，所幸商家未营业无人受伤。

茶行玻璃门遭扫成蜂窝，枪手随后带枪投案。 中时

少年辩称涉案枪为已故友人所有，目前太平警方依法带返侦办，全案依违反《枪砲弹药刀械管制条例》、毁损罪移送少年法庭侦办，将持续针对相关涉案动机与枪枝流向作溯源调查。

太平分局分局长李珏民表示，对于任何暴力不法行为，警方绝不宽贷，必定迅速查办、依法究责，以维护市民生命安全与社会秩序，展现警方打击犯罪的决心与行动力。