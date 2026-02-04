Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国共论坛之后 恢复上海居民赴金门、马祖旅游

两岸热话
更新时间：15:48 2026-02-04 HKT
发布时间：15:48 2026-02-04 HKT

国共论坛时隔9年重启，文化和旅游部宣布将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。

国务院台办发言人陈斌华4日答记者问表示，这是顺应两岸同胞热切期盼加强交流往来的切实举措，回应了台湾社会要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意，我们对此积极支持，乐见其成。 

陈斌华表示，希望民进党当局正视岛内主流民意和业界呼声，解除对两岸人员往来和各领域交流合作的阻挠禁限，尽早恢复大陆居民赴台旅游。 

全国政协主席王沪宁今天会见率团到访北京的国民党副主席萧旭岑一行表示，「两岸同胞都是中国人，同属中华民族」。

王沪宁说，新形势下，中国大陆愿在坚持九二共识、反对台独的政治基础上，加强与包括国民党在内，台湾各党派团体和各界人士交流交往，团结广大台湾民众，推动两岸交流合作，深化两岸融合发展，为两岸谋和平，为同胞谋福祉，为民族谋复兴。

萧旭岑接著发言说，昨天国共论坛非常成功，各界反应热烈，他要特别代表郑丽文主席表达问候。

