苗栗汉街市持刀骚扰摊贩 砍警头两刀遭开枪击毙

台湾接连发生街疑似随机街头斩人案，继3日晚有人在台南斩伤3人后，4日早上，苗栗有中年男子持刀在街市骚扰档贩，有警员头部被斩中两刀，警员开枪制止时，疑犯被击中胸口死亡，有途人在协助时被误击伤。

助捉犯途人手掌中枪

综合台煤报道，4日早上7时许，41岁钟姓男子持刀在苗栗南苗市场骚扰摊贩。

疑犯中枪后被送院急救。自由时报

警员赶到劝说时，向钟男喷辣椒水，期间钟男发难，持刀砍向一名意外摔倒的警员头部，令对方中了两刀，满头鲜血。

同行另一警员见状，向钟男开了2枪制止，1枪击中钟男胸口，1枪误中热心上前压制疑犯的途人手掌。

3名伤者送院后，钟男伤重不治。

报道指，钟男疑似有精神异常，平常并不会在事发市场出没，今日疑因与摊商借手机不成犯案。详细犯罪动机仍待警方进一步厘清。