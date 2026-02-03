台南狂徒无差别街头斩杀3人受伤 消防：一人遭捅穿腹部大量出血
台南发生疑似随机斩人狂徒。今日（3日）晚间8时许，一名黑衣凶徒在金华派出所门口的斑马线上，持30厘米猎刀疯狂捅伤路人，消息指，有3人受伤送院。
消防单位表示，伤者共3人，包括42岁男子腹部穿刺伤大量出血、32岁女子背部穿刺伤，以及29岁男子拇指约1.5公分刀伤，送医时皆意识清楚，目前由医院持续治疗观察。
凶手犯案以后当场被压制，不过因为手部受伤，同样被送往医院治疗。至于凶手的身份、犯罪动机，将由警方调查侦办。
