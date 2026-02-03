台南狂徒无差别街头斩伤3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片

台南发生疑似随机斩人狂徒。今日（3日）晚间8时许，一名黑衣凶徒在金华派出所门口的斑马线上，持30厘米猎刀疯狂捅伤路人，消息指，有3人受伤送院。

台南晚上街头发生无差别斩人事件。facebook@台南大小事

台南晚上街头发生无差别斩人事件。facebook@台南大小事

台南晚上街头发生无差别斩人事件。facebook@台南大小事

消防单位表示，伤者共3人，包括42岁男子腹部穿刺伤大量出血、32岁女子背部穿刺伤，以及29岁男子拇指约1.5厘米刀伤，送医时皆意识清楚，目前由医院持续治疗观察。凶手犯案以后当场被压制，不过因为手部受伤，同样被送往医院治疗。



台媒消息指，凶手为一名足疗师疑似因近期失恋，当时持刀在路上看到一对陌生男女朝对方攻击，事发地点就在六分局金华派出所前的斑马线上。有民众拍下事发经过。当时男子一边持刀挥砍、一边大吼，被砍民众惊逃，冲向派出所内求助，不慎跌坐在楼梯上却继续遭到凶手挥砍，警员见状冲出来，将凶手当场压制。

警方表示，疑犯是一名在附近足体养生馆上班的男子，凶器是上班用的足疗刀，先划伤路人男子的腹部、再划伤女子的背部。初步调查，该名男子疑似近期因感情因素精神恍惚，其伤人动机正积极调查中。