史上首位｜「陆配」争议声中担任台湾立委 李贞秀称返湖南弃国籍遭拒
更新时间：16:49 2026-02-03 HKT
「陆配」（大陆配偶）李贞秀递补当选台湾民众党不分区立委，今天在立法院宣誓就职，成为台湾首位拥有大陆国籍的立法委员。对于内政部要求放弃中华人民共和国国籍，李贞秀表示，她回湖南申请放弃国籍，但不被受理。
民众党确定贯彻两年条款，原有6名立委黄珊珊、黄国昌、麦玉珍、林国成、林忆君及张启楷于上周六卸任，新递补的6人包括李贞秀。
李贞秀1973年出生于湖南，1993年因婚姻来台湾定居。内政部指，李贞秀应在就任之前办理丧失大陆国籍，否则应由立法院解职，已将「退出中华人民共和国国籍申请表」送抵其办公室。
李贞秀表示，她在台湾居住超过30年，5名子女都是台湾人，她热爱台湾。她特地飞回湖南省衡南县，到当地公安局申请放弃国籍，但不被受理。如同陆委会所言，没有陆配因为台湾身分，成功放弃中华人民共和国国籍。
