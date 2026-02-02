Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾陆委会：港澳旅游警示维持橙色 避免非必要旅行

两岸热话
更新时间：16:31 2026-02-02 HKT
发布时间：16:31 2026-02-02 HKT

春节旅游旺季来临，针对台湾人出境旅游的热门地点香港与澳门，台湾陆委会称，考量港澳情势与法令规定及执法趋势，「目前香港、澳门旅游警示仍维持橙色灯号」，建议民众避免非必要旅行。

离台前宜先删手机敏感资料

行政院大陆委员会（陆委会）今日以新闻稿表示，考量港澳情势变化及当地法令规定与执法趋势，目前香港、澳门旅游警示仍维持橙色灯号，建议民众避免非必要旅行，且须留意当地法规对人身安全及权益之可能风险，并注意个人及随身物品安全。

台湾陆委会对港澳维持橙色旅游警示，建议民众如非必要，避免前往到港澳旅行。中时

陆委会指出，「例如手机、个人电脑是否存有可能被搜查或没收、甚至入罪的内容，建议在台先备份后删除」。
    
陆委会于2024年6月27日调升中国大陆及香港澳门旅游警示为「橙色」灯号，建议民众避免非必要旅行，原因为北京发布「关于依法惩治『台独』顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见」（惩独22条），严重威胁民众赴陆港澳之人身安全。

据陆委会「发布大陆地区及香港、澳门旅游警示机制」说明内容，陆港澳旅游警示4级灯号分为灰（提醒注意）、黄（特别注意旅游安全并检讨应否前往）、橙（避免非必要旅行）、红（不宜前往）。

 

