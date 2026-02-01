Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

与男友闹分手疑失控 台中母喂药毒杀两儿

更新时间：16:44 2026-02-01 HKT
发布时间：16:44 2026-02-01 HKT

台湾台中市昨日凌晨发生一宗家庭惨剧。一名30多岁的陈姓女子疑情绪失控，涉嫌给分别8岁和3岁的两个儿子喂食药物，两童送医后均不治身亡，陈女则获救。据悉，陈女在下毒手前，曾拨打电话向友人吐露与男友争执、双方闹分手等。

据台媒报道，8岁长子为陈姓女子与前夫所生（双方轮流抚养），3岁幼子为其与现任男友所生，事发时长子正由母亲照顾。30日深夜，男友不在家，陈女致电闺蜜诉苦1个多小时，透露要带孩子「一起走」。闺蜜察觉异常报警赶往现场时，悲剧已发生。

医院方面称，3岁男童到院后即宣告身亡，8岁男童到院时已无呼吸心跳，抢救半小时后证实不治。据报道，涉事女子事发后情绪激动想要轻生，被带回派出所接受询问。有关部门已派社工协助家属处理后事。

