张又侠落马影响两岸？ 国台办：严防台独、绝不放弃武力

两岸热话
更新时间：16:04 2026-01-28 HKT
发布时间：16:04 2026-01-28 HKT

在今天举行的国务院台办例行新闻发布会上，有记者问及中央军委副主席张又侠与中央军委联合参谋部参谋长刘振立，因嫌严重违纪违法遭到调查，解放军高层的人事动荡会否影响两岸关系发展？

相关新闻：解放军大反腐｜军报斥张又侠严重践踏军委主席负责制 「非越反越腐而是越挖越深」

国台办发言人张晗回应称，有关立案审查调查再次表明党中央、中央军委惩治腐败无禁区、全覆盖、零容忍，是党和军队有决心、有力量的重要体现。 

她强调，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，我们牢牢把握两岸关系主导权和主动权。我们愿意为和平统一创造广阔空间，以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，决不为任何形式的「台独」分裂活动留下任何空间。 

相关新闻：解放军大反腐｜6名中央军委领导5落马 网民叹触目惊心

张晗还宣布，经国共两党有关方面协商，国共两党智库论坛将于2月3日在北京举办。

