国共两党智库论坛下周二北京举行 相隔十年复办

国台办宣布，将在下周二（2月3日）在北京举行国共两党智库论坛，主题为「两岸交流合作前瞻」，国台办发言人形容，论坛符合台湾主流民意及两岸民众期待。这是相隔十年，再次举办该论坛。国民党副主席萧旭岑将率40名学者参加。

国台办：论坛符台湾民意

国台办发言人张晗今日在例行记者会上宣布上述活动，指论坛由中共中央台办海研中心与中国国民党国政研究基金会共同主办。

张晗表示，这届论坛主题为「两岸交流合作前瞻」，国共两党及两岸旅游、工业、科技、医疗、环保等界别代表人士、专家学者将出席论坛，针对两岸旅游、产业、环境与永续发展交流合作等议题深入交流研讨，「共商两岸关系发展大计，共谋两岸同胞利益福祉」。

有媒体进一步询问，国民党主席郑丽文日前表示，台湾主流民意高度期待两岸交流，她也感受到来自大陆方面的善意和诚意，希望国民党担负起历史重任，推动两岸关系融冰，缓解当前的紧绷局势。

国民党副主席萧旭岑将率40学者参加国共两党智库论坛。中时

被问到国民党主席郑丽文日前表示希望推动两岸关系融冰时，张晗表示，要和平、要发展、要交流、要合作是台湾主流民意。大陆愿在坚持「九二共识」、反对台独的共同政治基础上，与包括国民党在内的台湾各政党、团体和各界人士一道，加强交流交往，保持良性互动，共同推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞。

她声称，即将举办的「国共两党智库论坛」，正是两党为台海谋和平、为民众谋福祉、为民族谋复兴的具体体现，符合台湾内部主流民意，符合两岸民众期待。

国民党副主席率40学者参加

国民党宣布，副主席萧旭岑将联同约40名专家学者，下周一起一连三日至北京出席论坛，共同探讨包括旅游、航点、医疗安养、AI人工智能等。

首届国共论坛在2006年4月举行，由时任中共总书记胡锦涛及时任国民党主席连战促成，自2016年后停办至今。