2港男欠债日薪$500赴台当车手 警起50张提款卡及太空油

两岸热话
更新时间：11:42 2026-01-25 HKT
发布时间：11:42 2026-01-25 HKT

香港2名男子因欠债，到台湾以日薪2000元新台币（约500港元）受雇于诈骗集团当车手，负责到提款机提钱。台警在酒店拘捕该2名港男，搜出50张可提款的金融卡及太空油烟弹（依托咪酯）。

称经Facebook求职来台

台湾媒体报道，涉案2名港男俱姓陈，分别30及34岁，于1月8日及10日入境，入住台北大安区忠孝东路4段某酒店。

２名港男因欠债到台湾当诈骗集团车手，到ATM机取钱。示意图。中时
警方指，调查一宗涉及数万元的投资骗案时，经闭路电视锁定诈骗案的车手，14日到饭店拘捕2名陈姓港男及1名44岁汪姓台籍男子。

经调查，汪男取得金融卡送到酒店，由30岁陈男设定密码，转交给34岁陈男到ATM机取款。

2名港男均称欠债，34岁陈男欠债60万港元，30岁陈男具体欠债数额未明，于是在Facebook求职，到台湾赚取2000元台币日薪当车手。

警方行动中共检获50张金融卡、1颗「太空油」烟弹及1台电子烟主机，3人分依诈欺、洗钱防制法、毒品罪移送，追查提领金额。

 

