Alex Honnold徒手攀爬台北101 因天气不佳延期明天

美国传奇攀岩专家霍诺德（Alex Honnold）原定今（24日）上午9时徒手攀爬台北101，全程由Netflix全球直播，却遇上「天气不似如期」，官方证实延期至明（25）日举行。网友纷纷留言表示支持，「安全优先」、「安全第一，挑战不是玩命，专业至上，支持」、「非常好！天气好拍起来也好看」。对此，霍诺德亲自影片发声回应：「我真的被大家的支持与祝福深深感动了」。

霍诺德是美国知名的野外攀岩者，原本预计在周六（24日）早上9时（美东时间1月23日）进行徒手攀登台北101，Netflix串流影视平台将进行直播，如果挑战成功，霍诺德将刷新101攀登史纪录。然而，受到天气状况影响将改期于1月25日上午9时。

消息曝光后，一众网友亦认同改期，称安全最重要，「安全优先」、「安全第一，挑战不是玩命，专业至上，支持」、「非常好！天气好拍起来也好看」、「安全第一，期待明天」。

霍诺德稍早在社交媒体发布一段影片，画面中的他隔著窗户背对台北101，从窗户看出去，室外还有些潮湿，接著他说道：「嘿，我是艾力克斯，来自非常多雨的台北。很遗憾我今天无法去攀爬这栋大楼，因为外面正在下雨，我想攀岩总是得听天由命。」

他表示台北是一座美丽的城市，要去户外健行度过美好的一天，只可惜无法如期完成攀爬挑战，无奈笑说：「希望明天同一时间，有机会能去攀爬这栋大楼，就看大自然允不允许」，更一再大赞台北101，「能来到这里真的很棒，能来看看这栋大楼也真的很棒」。

同时霍诺德也发文写下：「我真的被大家的支持与祝福深深感动了，希望天气能好转，让我有机会攀爬这座美丽的台北101。祈祷好运！明天同一时间请锁定Netflix。」贴文一出立刻引来大批网友留言回应，「安全第一，祝你能顺利完成」、「支持你，加油」、「明天见」、「享受城市，注意安全，祝好运」。