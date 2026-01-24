游台注意｜台北捷运禁用「尿袋」 起火将究办

流动电源（香港俗称尿袋，内地称充电宝）品质参差，经常发生自燃甚至爆炸意外。台北捷运23日公布新规范，呼吁旅客进入捷运范围内请勿使用流动电源并应妥善保管，若因使用或保管不慎导致失火等公共危险情况，将依法究办及求偿。

16日晚间，台北捷运有旅客的流动电源冒烟起火，有人用灭火筒扑熄火势，车厢烟雾弥漫，使得车上450名旅客须换乘；日本东京地铁日比谷线在21日也传出列车车厢内行动电源起火，导致全线一度暂停半小时行驶，幸均无人伤亡。

台北捷运考虑到外置充电装置自燃事件在全球多地频生，为顾及乘客安全，周五（23日）宣布即日起，禁止乘客在车站入闸后及车厢内使用外置充电器为手机及平板电脑等电子设备充电。

北捷表示，目前仍以宣导性质为主，台北捷运安全卫生处处长林荣辉：「如果有同仁在巡视过程中发现旅客使用行动电源，我们将予以委婉的劝导，并予以制止，希望，也请他注意旅客跟（捷运）系统的安全，请勿使用行动电源。」

台北捷运称，禁用政策目前只属宣导性质，若有乘客坚持要用也无法以法律追究，但强调若有人因使用或保管外置充电器不慎，造成失火或公共危险，公司会报警及索偿。