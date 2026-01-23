萧美琴声称外访遭跟踪险撞车 捷克警拘「中国间谍记者」

台湾副领导人萧美琴2024年3月访问捷克期间，声称被跟踪致险些发生车祸。捷克警方称，17日拘捕了一名涉嫌替中国情报单位工作的人士。

萧美琴当选后于2024年3月访问捷克，期间声称被车辆跟踪，由于对方冲红灯，令萧美琴的车队险发生车祸。

当时护送的捷克警方，盘查该可疑车辆，发现司机持中国大使馆外交护照，对方否认跟踪，表示是前往饭店。



相关新闻：传萧美琴访布拉格遭大陆外交官驾车尾随险酿车祸 捷克外交部「处理中」

捷克警方今天表示，17日已逮捕一名涉嫌替中国情报单位工作的人士，案件已进入刑事程序，其他细节不便透露。

捷克媒体报道，这名人士是中国公民，是官方派驻当地的记者。中国大使馆尚未对此表示意见。

针对台方声称遭萧美琴在捷克遭疑是中方人员跟踪。外交部去年6月曾回应指，台湾是中国的一部分，没有什么「副总统」。中国外交人员一贯遵守驻在国的法律法规，民进党当局无论如何变换花样搞「倚外谋独」，企图挑拨中国和建交国的关系，都掩盖不了他们的险恶图谋，也不会得逞。