在野党反对 赖清德3000亿国防预算案受阻

下迟迟未能通过审议。台湾国防部昨天向立法院公开筹购7类武器数量，强调台海局势不稳，须快速提升战力。

台防部：须快速提升战力

美国在台协会处长谷立言昨日表示，自由不是免费，美国以在第一岛链的任何地方阻止侵略，但不应独自承担这项负担。他赞赏赖清德承诺2030年的国防预算将达到GDP的5%，以及400亿美元军购特别预算来实现目标，并透露称，已有3间美商对台展开布局，其中诺格公司已在台设置中口径弹药测试靶场。

去年11月赖清德表示，台湾已计划未来8年内追加投入400亿美元防务特别预算，以建构先进防御作战体系。惟相关计划在立法院连续8次遭占大多数席位的在野国民党、民众党联手封杀。美媒《纽约时报》称，摩擦反映出岛内日益加剧的分歧：究竟该紧抓对美关系，还是尝试与北京和解。

台湾国防部19日在立院以机密方式专报国防特别条例，会后针对拟筹购专案释出可公开资讯，涵盖精准火炮、远程打击飞弹、防空反装甲飞弹等7类的武器采购数量与规划，无人载具方面包括各型攻侦无人机生产逾20万架、无人艇逾千艘。

台湾国防部强调，大陆近年持续扩增军力，更常以对台作战进行针对性军演，加剧台海局势不稳定。特别预算可在短期内获得财源，快速提升战力，吁请立法院尽速审查，避免建军规划受阻。