国台办：台美贸易共识 是民进党卖身券

台美关税谈判近日结束，台湾承诺在美国半导体和技术制造业投资2500亿美元，以换取降低该岛出口美国商品的关税至15%。大陆国务院台办发言人彭庆恩昨天评论，所谓达成的共识，不过是一张民进党当局出卖台湾民众福祉和产业发展利益的卖身券，是一份在经济霸凌面前卑躬屈膝的投降书。

除了2500亿美元投资，台湾政府还提供2500亿信用保证。彭庆恩说，下一步台湾将承担5000亿美元的巨额投资承诺，面临将40%的半导体供应链转移至美国的巨大风险，换取的不过是将原本就不合理的所谓「对等关税」税率从20%下调至15%，这笔帐是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

台湾将承担5000亿美元的巨额投资承诺，面临将40%的半导体供应链转移至美国的巨大风险。

台媒报道，大陆海警船14日出现在东沙岛附近水域，台海巡部门称「中国应停止一切侵扰行为」，扬言「将采取一切必要的手段，坚定捍卫国家主权，守护海域安全」。

彭庆恩表示，大陆海警在东沙岛附近海域执法巡查，旨在维护相关海域正常航行和作业秩序，保障两岸渔民生命财产安全，是合法正当之举。无论民进党当局说甚么、做甚么，都改变不了台湾是中国一部分的历史和法理事实。如其胆敢在相关海域滋事，必须承担由此引发的一切后果。