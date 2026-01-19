CCTV全程录︱台湾新北染毒子弑父杀母 37刀全劈至见骨血液流干

台湾发生恐怖伦常杀人案，新北市一对7旬夫妇被染毒瘾儿子乱刀斩死，过程被家中闭路电视拍下。2名死者共中37刀，刀刀见骨，血液几乎流光，令法证人员无处落脚。疑犯残忍地弑父杀母后驾车潜逃，警方正全力缉捕。

犯案后洗刀换衫逃走

台媒报道，凶案发生于新北市芦洲区，一对摆摊卖葱油饼的7旬老夫妇，18日因男死者表妹联络不上报警。警方破门发现男女户主已在客厅倒卧血泊，身上有多处刀伤。

警方据现场闭路电视影片、邻居口供及法医初步判断，相信凶案发生于17日下午约4时。

警方指，疑犯为死者染有毒瘾的廖姓男子，闭路电视显示，疑犯犯案后神色慌张驾电单车离开，目前正全力追缉及调查犯案动机。

警方表示，两名死者共中37刀，刀刀深可见骨，由于伤势太重，二人血液几乎流光，令现场全被血液覆盖，法证人员到场后，几乎没有干净空间可供立足。

由于廖宅装设有闭路电视，警方翻看录影，清楚见到廖男犯案斩杀父母的全过程，以及廖男清理刀具、换上清洁衣服和逃走的情况。

芦洲分局成立专案小组追缉疑犯，暂时发现廖男逃至三重区三和路四段160巷及自强路三段110巷口后弃车逃逸。