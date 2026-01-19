CCTV全程录︱台湾新北弑双亲逆子被捕 37刀全劈至见骨血液流干

台湾发生恐怖伦常杀人案，新北市一对7旬夫妇被啃老族儿子乱刀斩死，过程被家中闭路电视拍下。2名死者共中37刀，刀刀见骨，血液几乎流光，令法证人员无处落脚。

啃老族嫌父母管教太严

疑犯残忍地弑父杀母后驾车潜逃，警方经2天追缉后，今（19日）傍晚6时15分将疑犯逮捕，并起获1把美工刀，已带回警局侦讯。疑犯初步供称因父母管得很严，从小到大都被父母打骂，长期与父母感情不好，已经忍很久了才会买刀预谋犯案。确切犯案动机仍待侦讯厘清。

相关新闻：整容当网红︱25岁男欲卖父亲房产被拒 狂斩20多刀弑父被判无期

台媒报道，凶案发生于新北市芦洲区，一对摆摊卖葱油饼的7旬老夫妇，18日因男死者表妹联络不上报警。警方破门发现男女户主已在客厅倒卧血泊，身上有多处刀伤。

警方据现场闭路电视影片、邻居口供及法医初步判断，相信凶案发生于17日下午约4时。录影清楚拍下廖男犯案斩杀父母的全过程，以及廖男清理刀具、换上清洁衣服和逃走的情况。

犯案后洗刀换衫逃走

警方指，疑犯为死者染有毒瘾的廖姓男子，闭路电视显示，疑犯犯案后神色慌张驾电单车离开。两名死者共中37刀，刀刀深可见骨，由于伤势太重，二人血液几乎流光，令现场全被血液覆盖，法证人员到场后，几乎没有干净空间可供立足。

芦洲分局成立专案小组追缉疑犯，暂时发现廖男逃至三重区三和路四段160巷及自强路三段110巷口后弃车逃逸。