集体中毒︱台中年货试食会13人不适送院 竟是一气体作怪

台北周日有年货试食活动发生集体中毒事件，活动举办途中陆续有多名民众不适，消防抵达发现一氧化碳浓度达300多ppm，立即疏散群众，并将现场13名意识清醒的伤患分别送医救治。

约200人紧急疏散

事故现场为台北松山区南京东路四段兆基文教大楼，18日下午3时5分，疑因大会在场内以气体炉明火煮食，但又通风不良，致一氧化碳积聚，陆续有人不适。

台北有年货试食会发生一氧化碳集体中毒事件。中时

消防接报抵达，经侦测发现一氧化碳数值异常偏高，研判是气体燃烧不完全所致，随即协助现场人员疏散约200名民众至通风处。

据警方与消防人员初步调查，送医的共有13名伤者，3男（各约40几岁、13岁、50几岁）；10女（各约70几岁、30几岁、9岁、70几岁、20几岁、30几岁、40几岁、14岁、30几岁），分别都送往医院救治。