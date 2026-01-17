Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中天主播林宸佑被收押 涉利诱台军拍效忠大陆影片

两岸热话
更新时间：19:10 2026-01-17 HKT
发布时间：19:10 2026-01-17 HKT

绰号「马德」的台湾中天新闻知名记者兼主播林宸佑，17日传出疑涉台湾「国安法」相关罪名，遭高雄桥头地检署搜索住处，收押禁见。据台媒报道，林宸佑涉嫌利诱现役及退伍军人手持大陆五星红旗拍摄投敌影片及刺探台军机密。

据台湾中央社报道，此案有6人涉案，目前5人收押、1人候审中。

《镜周刊》报道，全案缘于检调单位锁定一名陈姓台军海陆中士因欠债缺钱，在网上结识暱称「吉祥」的中国大陆人士。为了20万元新台币报酬，在高雄住处依对方指示手持五星旗拍摄投降影片，且表态台湾属于中国。

中天电视表示，对案情毫无所悉，无可回应。「我们希望司法公正审理，勿枉勿纵，天佑台湾。外传中天遭搜索，并非事实，各界切勿传播假讯息」。

林宸佑是中天新闻政治组立法院记者兼主播，2024年曾因选罢法与民进党多名立委发生冲突而引起关注。

