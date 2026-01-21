Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中天主播林宸佑被收押 国台办：民进党政治打压

更新时间：15:39 2026-01-21 HKT
发布时间：15:39 2026-01-21 HKT

绰号「马德」的台湾中天新闻知名记者兼主播林宸佑，17日传出疑涉台湾「国安法」相关罪名，遭高雄桥头地检署搜索住处，收押禁见。据台媒报道，林宸佑涉嫌利诱现役及退伍军人手持大陆五星红旗拍摄投敌影片及刺探台军机密。大陆国台办今天回应称，这是民进党在打压政治异己、乱扣渗透帽子，制造「绿色恐怖」。

回应林宸佑案，大陆国台办彭庆恩21日批评民进党滥用司法，乱扣渗透帽子已不是第一次。
国台办发言人彭庆恩周三（21日）在例行记者会上就事件回应称，民进党滥用司法手段，打压政治异己，乱扣渗透帽子，已经不是第一次了。他还说，民进党以一党一己之私制造「绿色恐怖」，煽动两岸对立对抗，必遭反对。

涉利诱台军拍效忠大陆影片

据台湾中央社报道，林宸佑等6人遭收押禁见，其中有5名现退役军人，服役单位涵盖陆军、海军等；桥检表示，续溯源清查金流，以及相关涉案人员。

《镜周刊》此前报道，全案缘于检调单位锁定一名陈姓台军海陆中士因欠债缺钱，在网上结识暱称「吉祥」的中国大陆人士。为了20万元新台币报酬，在高雄住处依对方指示手持五星旗拍摄投降影片，且表态台湾属于中国。

中天电视表示，对案情毫无所悉，无可回应。「我们希望司法公正审理，勿枉勿纵，天佑台湾。外传中天遭搜索，并非事实，各界切勿传播假讯息」。

林宸佑是中天新闻政治组立法院记者兼主播，2024年曾因选罢法与民进党多名立委发生冲突而引起关注。

