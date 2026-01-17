台中打手基地案︱3杀人犯潜逃警被指懒懒闲 7网民起底发相通缉

台湾台中2021年的「大雅打手训练基地」大乱斗」案，导致1死3重伤。13名被告分别判囚12年至14年，但当中有3人被发现先后弃保潜逃，当地约7万网民不满警方未有积极通缉危险的杀人犯归案，自行搜出3名逃犯照片，放上网通缉自救。

网民质疑放任逃犯全台走

「大雅打手训练基地」殴斗杀人案中，3名犯人蒋启勋、段传叡及林家贤，先后在交保后潜逃，当中林家贤于去年8月逃亡，是最后弃保的一人。

网民自发将台中打手基地案中的3名杀人潜逃犯的照片公开。中时

台中打手基地案导致1死3重伤。中时

3名杀人犯至今未落网的消息曝光后，引发台湾网民愤怒，认为警方未有积极通缉，又没有向民众示警危案中危险人物仍在全台四周走。相关帖文迅即获逾7万人点赞分享。

有网民不值警方无作为，自行在高检署通缉系统中，找出3逃犯的照片，在网上公开提醒民众小心。

许多人纷纷留言「三X杀人犯5万交保？」、「不公布长相，搁这玩狼人杀」、「太夸张了，居然可以让杀人犯潜逃？还一次3个？」、「笑死，杀人犯再交保啊！这种垃圾就不应该交保」、「全台湾逛大街」、「这种东西（相片）就是要直接公布到各大电子看板上，还有交通工具的电视墙上即时通知，怎么还要我们自己去查」。

「大雅打手训练基地」案，管芥宽于台中大雅成立「打手训练基地」，内设篮球场、健身房、搏击擂台，前后招募20多人。2021年间，管男怀疑手下连绍雄背叛组织，率众打断对方手脚。连男事后与13名同伙，携带镇暴空气枪、铁锤、开山刀等武器冲回基地，双方爆发激烈冲突，。

管芥宽被痛殴、手脚筋也被挑断；连绍雄一方撤退时，受伤的连男被留在现场，结果被围殴至死。

管芥宽一审依杀人罪判17年，二审改依主持犯罪组织罪判4年6月；其余13名成员分别依杀人、组织等罪，判12年至14年不等，其中开枪射杀连男的蒋启勋遭判13年8月，另名共犯段传叡则被判12年10月，全案于去年3月最高院驳回上诉定谳。

未料，蒋启勋判刑确定后未到案执行，段传叡也随后失联，2人先后弃保潜逃遭通缉。近日共犯林家贤以5万元交保后，去年8月7日也未到案执行，检警至今仍未寻获，本月7日认定林已逃亡，法院裁定没收其保证金，并发布通缉。