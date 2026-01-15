台北随机伤人案︱调查结果公布：凶手张文反社会人格 断定轻生而非意外

台北上月发生随机杀人案，造成4死11伤。台北地检署15日公布调查结果，指凶手张文未收过不明资金，也未有共犯，是单独犯案，试图透过犯罪来展示自身影响力，但最终畏罪自杀。种种证据也显示，他堕楼身亡之处南西诚品便是杀人计划的最后一站。

曾提「死前要干票大的」

据「中时新闻网」报道，检方查出，张文从2023年12月17日前就萌生犯案之意。根据调查，张文个性压抑、人际关系贫乏，具反社会倾向，检警查访他的国中、高职、大学同学，以及服役时的班长、保安公司同事，确认他个性内向、木讷、压抑，另经检视其名下之Line、Facebook、Discord等社媒帐号，也显示他社媒参与程度有限，大学毕业、就业期间之社交人际关系呈现相当贫乏状态。

另根据张文的家人称，他确实与家人关系疏离，尤以2021年6月间自保安公司离职后，几乎与家人断联。

检方传唤两名证人也指出，张文曾讲「要杀人」之类的话，也曾提及「想在死之前干一票大的」。检方认定，张文长期以来与父母失联，与手足疏离，家庭关系明显断裂、现实社交圈极度贫乏，处于极度疏离、社会孤立的状态。

分析「手势」破解平板密码

另外，也未有证据显示张文有收受不明资金及有组织、共犯协助的状况，且依其「攻击计划书」所载，他未有后续逃脱相关的规划，确实是轻生而非意外。检方认定，张文涉有枪砲弹药刀械管制条例、恐吓公众、公共危险、杀人及杀人未遂共8罪嫌，但他已经死亡，故依刑事诉讼法规定做出不起诉处分。

据张文的「攻击计划书」时序所载，于中山百货攻击后即计划终结，未有后续规划，显见堕楼并非意外。因为张文身亡，其手提电脑及平板电脑中的内容成为调查的重要资料，警方为破解密码，在闭路电视中发现他2025年11月17日曾前往北车场勘，当时便有拿出平板电脑，遂以画面邀集专家鉴识，透过其手势分析出平板密码，而后用平板连上云端，这才得以窥见他的攻击计划书。