台湾82岁阿伯18拳连轰巴士司机 网民：老当益壮︱有片

香港地铁有72岁阿伯不甘争位被阻，拳打女乘客引起公愤。台湾也有82岁老翁，不满巴士司机驾驶技术，连打司机18拳，在当地网络成为热话。

碎碎念批司机不专心开车

社交平台Threads流传影片显示及台媒报道，一辆开往板桥的847路巴士，8日晚，一名82岁黄姓老翁，在车程中不断向60岁林姓司机询问「亚东医院站到了没」，又不停在司机旁抱怨及碎碎念，批评司机未有专心驾驶。

巴士驶至亚东医院捷运站后，黄姓老翁未有下车，情绪激动与司机争吵，之后黄翁对司机出拳攻击，对司机头部连打18拳，司机不断举手挡格，最终抱著黄翁双腿，试图令对方失去重心。

二人在车门僵持之际，有外国男子协助司机，从后把黄翁一拉，帮助司机脱困。

警方到场后，林姓司机及黄翁均有受伤，坚持互告，警方于是带二人回派出所侦办。

许多台湾网民替司机不值，辛劳驾驶，却遇上不讲理的「奥客」，「司机好可怜...工作累还要被折磨」、「失智老人要照顾好，不要让他出来趴趴走」、「82岁却可以在数秒内挥出18拳，真是老当益壮」、「希望司机告死那个北七老人」。