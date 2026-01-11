Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾82岁阿伯18拳连轰巴士司机 网民：老当益壮︱有片

两岸热话
更新时间：12:45 2026-01-11 HKT
发布时间：12:45 2026-01-11 HKT

香港地铁有72岁阿伯不甘争位被阻，拳打女乘客引起公愤。台湾也有82岁老翁，不满巴士司机驾驶技术，连打司机18拳，在当地网络成为热话。

碎碎念批司机不专心开车

社交平台Threads流传影片显示及台媒报道，一辆开往板桥的847路巴士，8日晚，一名82岁黄姓老翁，在车程中不断向60岁林姓司机询问「亚东医院站到了没」，又不停在司机旁抱怨及碎碎念，批评司机未有专心驾驶。

巴士驶至亚东医院捷运站后，黄姓老翁未有下车，情绪激动与司机争吵，之后黄翁对司机出拳攻击，对司机头部连打18拳，司机不断举手挡格，最终抱著黄翁双腿，试图令对方失去重心。

二人在车门僵持之际，有外国男子协助司机，从后把黄翁一拉，帮助司机脱困。

警方到场后，林姓司机及黄翁均有受伤，坚持互告，警方于是带二人回派出所侦办。

许多台湾网民替司机不值，辛劳驾驶，却遇上不讲理的「奥客」，「司机好可怜...工作累还要被折磨」、「失智老人要照顾好，不要让他出来趴趴走」、「82岁却可以在数秒内挥出18拳，真是老当益壮」、「希望司机告死那个北七老人」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT