日本议员石平访台遭呛声「汉奸」 新党干部闯会场被驱离

遭中方制裁的华裔日本参议员石平近日访台，9日出席印太战略智库主办的研讨会，突遭新党副秘书长游智彬闯入闹场，手举「汉奸」标语对石平近距离挑衅，事后立即被驱离。游智彬离场后不断高喊「台湾有言论自由吗？」斥责主办单位。



游智彬手持「汉奸」字牌，呛石平「来辩论啦，钓鱼台到底是谁的」，随后遭架出会场。他说，现场遭独派黑衣人以推挤、包围、勒颈撂倒在地，后脑勺重击地面，当场感到晕眩不适，随即前往医院验伤。

他已提告立委沈伯洋、印太战略智库执行长矢板明夫。新党严正谴责任何形式的政治暴力。



石平出生于四川，北京大学毕业，后来赴日留学，2007 年归化日本籍，更在 2025 年高票当选日本参议员，遭中方制裁。他此次访台，声称「台湾是独立国家」。

对于这场风波，石平回应，「讨论前就先把我界定为汉奸，我怎么跟你讨论，那不是民主方式，也不是讨论问题的方式」。

游智彬事后表示，前往现场是为了捍卫钓鱼台还有与石平理性辩论。石平跑到台湾挑衅中国，留下的灾难却是台湾自己承担，也希望外界知道，台湾不是只有一种声音，台湾想要和平；新党做为本土政党，有责任捍卫台湾安全，期望石平可以与新党等统派辩论看看。