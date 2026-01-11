Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本议员石平访台遭呛声「汉奸」 新党干部闯会场被驱离

两岸热话
更新时间：11:40 2026-01-11 HKT
发布时间：11:40 2026-01-11 HKT

遭中方制裁的华裔日本参议员石平近日访台，9日出席印太战略智库主办的研讨会，突遭新党副秘书长游智彬闯入闹场，手举「汉奸」标语对石平近距离挑衅，事后立即被驱离。游智彬离场后不断高喊「台湾有言论自由吗？」斥责主办单位。

相关新闻：日议员石平抵台称「台湾绝非中国一部分」 中方：宵小狂言不值一评

游智彬手持「汉奸」字牌，呛石平「来辩论啦，钓鱼台到底是谁的」，随后遭架出会场。他说，现场遭独派黑衣人以推挤、包围、勒颈撂倒在地，后脑勺重击地面，当场感到晕眩不适，随即前往医院验伤。

他已提告立委沈伯洋、印太战略智库执行长矢板明夫。新党严正谴责任何形式的政治暴力。

石平出生于四川，北京大学毕业，后来赴日留学，2007 年归化日本籍，更在 2025 年高票当选日本参议员，遭中方制裁。他此次访台，声称「台湾是独立国家」。

对于这场风波，石平回应，「讨论前就先把我界定为汉奸，我怎么跟你讨论，那不是民主方式，也不是讨论问题的方式」。

游智彬事后表示，前往现场是为了捍卫钓鱼台还有与石平理性辩论。石平跑到台湾挑衅中国，留下的灾难却是台湾自己承担，也希望外界知道，台湾不是只有一种声音，台湾想要和平；新党做为本土政党，有责任捍卫台湾安全，期望石平可以与新党等统派辩论看看。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
20小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT