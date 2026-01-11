小红书︱台湾「封锁」逾一个月 企稳下载榜十大一度登顶

台湾以「诈骗案数量攀升」为由，在去年12月4日起封锁大陆的社交平台「小红书」一年。有内媒发现，禁令颁布一个多月后，小红书在台湾仍然火热，在下载榜一直名列前茅，甚至一度登顶，显示禁令反而刺激民众使用。



大陆媒体《观察者网》报道，小红书在台湾的安卓（Google Play）应用商店下载量超过1,000万次。在台湾地区的苹果应用商店，小红书也保持在社交领域排行榜的第10名，甚至一度登上台湾社交App热门下载榜第一。



相关新闻：小红书︱台图封禁反助跃升下载榜首 大陆网民嘲技术落后1秒破解

报道指，台湾官方推出禁令前，小红书已深受台湾受年轻群体喜爱。

报道引述网站分析工具SimilarWeb的统计数据指出，2023年6月至7月期间，台湾用户访问小红书的流量仅次于大陆。在应用商店评论区，不少台湾用户表达了对小红书的好感，并反驳民进党当局声称该平台「涉诈」的言论根本站不住脚。

有用户说：「（这）是一个无广告又资讯丰富的好东西，超好逛！比脸书（Facebook）、YT（YouTube）更方便更好用！没大陆手机号根本也没办法花钱，不懂诈骗从何而来，因为少部分的人影响多数用户真的不是很好的政策。」

也有用户说：「没有政治网军，没有诈骗的高风险广告，后台大数据自动拦截诈骗分子和假帐号，（这是）和大陆警方合作签署反诈的平台。时尚、穿搭、美食、旅游攻略、友善留言……想骗人的私人帐号，被举报多次后，后台就会处理冻结，比脸书、IG安全太多。」不少用户单纯从小红书的功能上评价，认为这个平台很实用，收获颇丰。

11日上午实际登陆苹果手机的App Store查看，小红书在社交类App排行榜仍保持在第10名，评分达4.9。但在整体免费App排行榜中，小红书则排名142名。此外，目前在台湾实际登陆小红书依然能够使用，并未遭到阻挡或封锁。