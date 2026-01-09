Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾进入超高龄社会 去年新生儿数再创历史新低

更新时间：22:03 2026-01-09 HKT
发布时间：22:03 2026-01-09 HKT

台湾内政部9日公布，台湾2025年总人口2329万9132人，持续负成长，且65岁以上老年人口达到467万3155人，占整体20.06%，依据世界衞生组织定义，台湾正式迈入「超高龄社会」。此外，2025年新生儿数只有10万7812人，连续10年下降，再创新低。

直至2025年12月底，全台人口数为2329万9132人，相比2024年同期减少10万1088人，人口负成长趋势持续2年。新生儿数部分，去年12月单月新生儿出生数为9027人，比11月增加1081人，但相较前年同期减少3469人。

人口结构部分，台湾0岁至14岁人口数为268万1890人，占总人口比率11.51%；15岁至64岁人口数为1594万4087人，占68.43%；65岁以上人口数为467万3155人，占20.06%。

根据世衞定义，65岁以上老年人口占总人口比率达到7%称为「高龄化社会」，14%是「高龄社会」，若达20%称为「超高龄社会」。

