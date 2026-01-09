Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：中国不会参考美军袭委国对台行动 但仍取决于习近平

两岸热话
更新时间：10:08 2026-01-09 HKT
发布时间：10:01 2026-01-09 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）接受《纽约时报》采访时，被问到中国大陆在台湾问题上会否参考美国突袭委内瑞拉的行动，特朗普认为中国国家主席习近平不会如此行事，不过至于他会怎么做，这取决于他。

特朗普受访时表示，习近平视台湾为中国一部份，由习近平自行决定采取甚么行动，但他已经向习近平表明，若大陆对台动武，他会非常不高兴。特朗普又再次表示，相信习近平在自己任内不会对台动武，但之后美国换人出任总统，大陆便可能会采取行动。 

被问到习近平在台湾问题上会否参考美国突袭委内瑞拉的行动，特朗普表示，台湾对于中国而言与他所说的马杜罗（Nicolas Maduro）政府对美国构成的威胁不同，不认为两者有相似性。

