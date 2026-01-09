两岸关系︱特朗普称大陆在其任期内图改变现状会「不悦」 外交部：解决台湾问题是中国人的事
美国总统特朗普（Donald Trump）接受《纽约时报》采访时，被问到大陆在台湾问题上会否参考美国突袭委内瑞拉的行动，特朗普认为中国国家主席习近平不会如此行事，不过至于他会怎么做，这取决于他。特朗普在访问中指出，如果大陆在其任期内试图改变台湾现状，他会非常「不悦」。
就特朗普言论，外交部发言人毛宁表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是中国人自己的事，不容外部干涉。
特朗普受访时表示，习近平视台湾为中国一部份，由习近平自行决定采取甚么行动，但他已经向习近平表明，若大陆对台动武，他会非常不高兴。特朗普又再次表示，相信习近平在自己任内不会对台动武，但之后美国换人出任总统，大陆便可能会采取行动。
被问到习近平在台湾问题上会否参考美国突袭委内瑞拉的行动，特朗普表示，台湾对于中国而言与他所说的马杜罗（Nicolas Maduro）政府对美国构成的威胁不同，不认为两者有相似性。
