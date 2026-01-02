Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾熊出没｜阿里山区首宗 闯工人宿舍大吃罐头肉

两岸热话
更新时间：10:29 2026-01-02 HKT
发布时间：10:29 2026-01-02 HKT

台湾嘉义县阿里山乡达邦村一处工寮（工人宿舍）遭入侵，雪柜门大开，柜体遗留大型动物抓痕，存放的鸡蛋破碎遭生食，肉酱罐头被暴力扭开吃空，当地林业及自然保育署从现场迹证研判，怀疑是台湾黑熊太饿潜入，目前已架设红外线自动相机监测，并发放熊铃、防熊喷雾给民众紧急防护之用。据中时新闻网，此案是阿里山区首次有台湾黑熊入侵工寮的正式纪录。

相关新闻：日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空

当地林保署表示，遭黑熊入侵的工寮位于海拔1129米的阿里山达邦部落，距分署近年拍到黑熊点位最近距离3.8公里。2025年12月31日民众因发现工寮内雪柜被开启，食物及储放的罐头遭强大外力破坏，怀疑是台湾黑熊入侵工寮翻找食物导致。经专家鉴识，判定是台湾黑熊所为。

相关新闻：日本熊出没 | 熊肉料理爆红 野味餐厅一位难求

林保署称，由于入侵黑熊动态不明，达邦社区也已参与「台湾黑熊生态给付计划」，社区除加强巡护，也自主要求居民注意自身安全；另分署为感谢居民通报，将依台湾黑熊生态服务给付计划核发入侵通报及配合监测的奖励金，如查有财物损失，也会核实补偿。

目前嘉义分署已在工寮架设红外线自动相机进行监测，也针对近年山区迭有黑熊出没广为宣传，提醒部落居民户外垃圾、厨余或饲料应妥善收纳，另请嘉义县邹族猎人协会协助留意达邦地区黑熊出没兽径及痕迹。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
16小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
15小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
20小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
21小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
23小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
17小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
2小时前