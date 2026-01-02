台湾熊出没｜阿里山区首宗 闯工人宿舍大吃罐头肉

台湾嘉义县阿里山乡达邦村一处工寮（工人宿舍）遭入侵，雪柜门大开，柜体遗留大型动物抓痕，存放的鸡蛋破碎遭生食，肉酱罐头被暴力扭开吃空，当地林业及自然保育署从现场迹证研判，怀疑是台湾黑熊太饿潜入，目前已架设红外线自动相机监测，并发放熊铃、防熊喷雾给民众紧急防护之用。据中时新闻网，此案是阿里山区首次有台湾黑熊入侵工寮的正式纪录。

当地林保署表示，遭黑熊入侵的工寮位于海拔1129米的阿里山达邦部落，距分署近年拍到黑熊点位最近距离3.8公里。2025年12月31日民众因发现工寮内雪柜被开启，食物及储放的罐头遭强大外力破坏，怀疑是台湾黑熊入侵工寮翻找食物导致。经专家鉴识，判定是台湾黑熊所为。

林保署称，由于入侵黑熊动态不明，达邦社区也已参与「台湾黑熊生态给付计划」，社区除加强巡护，也自主要求居民注意自身安全；另分署为感谢居民通报，将依台湾黑熊生态服务给付计划核发入侵通报及配合监测的奖励金，如查有财物损失，也会核实补偿。

目前嘉义分署已在工寮架设红外线自动相机进行监测，也针对近年山区迭有黑熊出没广为宣传，提醒部落居民户外垃圾、厨余或饲料应妥善收纳，另请嘉义县邹族猎人协会协助留意达邦地区黑熊出没兽径及痕迹。