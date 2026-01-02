台北随机伤人案︱调查报告：成就不如家人预期 疑凶信心崩溃报复社会

台湾12月19日发生的随机伤人案，连同跳楼的凶手张文，共导致4死11伤。警方完成调查报告，指全面分析后，认为张文因长期「成就不如家人预期」，信心崩溃，变成断六亲的「孤鸟」，最后进行全面性的毁灭，并自我了结。

军中及保安公司未有欺凌

27岁的凶手张文，在台北车站及捷运中山站，不断投放烟雾弹、企图投掷燃烧弹及用长刀不断攻击途人，造成大量死伤，之后在逃走时于天台跃下死亡。

相关新闻：台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店

据中时新闻报道，警方专案组今日公布调查结果，小组针对张文金流及交友圈进行全面分析，并派遣警员访谈家人、虎尾科技大学同学、任职前保安公司等处，拼凑其从大学至犯案前生活轨迹。

专案小组派遣大批警员，前往虎尾科技大学、他服役的单位空军无线电通讯中队、退役后工作的保安公司，进行大规模曾与他熟识的同袍与同事进行访谈，发现张文表现均正常，且思路清晰，并未曾受所谓「霸凌」情事。

在服役单位方面，张文报考志愿军服役后不久就想提前离开，为此还多次询问单位长官如何才能「不受重大处分被汰除」。他选择自导自演「酒驾」，并刻意通报单位让自己被汰除，也依规定赔偿数万元，完成提前退役计划。



相关新闻：台北随机伤人案︱张文被形容「标准宅男」 受日漫影响犯案？

高知识家庭期望过大

在保安公司方面，经调查，他在工作期间表现平平，与同仁互动不多，曾经离职后又回任，最后又辞职，但工作上并未有过疏失，公司还曾一度希望他再回任。

专案小组经过访查结果，确认张文在就学、服役、工作期间，完全未曾遭受霸凌，反而是他在家中知识水平高，在家人期许下，造成心境转折，自认「成就不如家人预期」，在信心严重打击受挫和自我压力下，断绝与亲友关系及联系，成为「孤鸟」，因此渐渐对社会产生反面情绪，最后进行全面性的毁灭，并自我了结。