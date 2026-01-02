Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演｜美国务院首发声明 呼吁北京停止对台军事施压

两岸热话
更新时间：09:14 2026-01-02 HKT
发布时间：09:14 2026-01-02 HKT

解放军东部战区12月29日起在台湾举行围岛实弹演习，至12月31日宣告结束，美国国务院周四（1月1日）呼吁中国大陆保持克制，停止对台军事施压，并与台湾展开有意义的对话。这是解放军是次围台军演后，美国务院首次发声回应。

相关新闻：围台军演︱欧盟日澳表达关切 中国外交部斥「说三道四」「十分虚伪」

相关新闻：围台军演︱解放军台岛南部海域实弹射击 特朗普：不认为习近平会动武

解放军周一（12月29日）无预警宣布大规模围台军演「正义使命—2025」，并于隔天（30日）在台湾本岛周边进行实弹射击，发射的共27枚火箭弹落点迫近台湾24海里线，是史上距离台湾最近的一次实弹射击。

解放军东部战区新闻发言人李熹称，战区部队时刻保持高度戒备，持续加强练兵备战，坚决挫败「台独」分裂和外部干涉图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。

上述军演陆续引起包括日本、澳洲、英国和欧盟等国家和地区表示关切。在中国大陆宣布军演结束隔天，美国国务院副发言人皮戈特（Tommy Pigott）在国务院官网发布简短声明，批评中国大陆的对台和区域其他国家的军事行动和言论不必要地升高紧张情势。美国敦促北京保持克制，停止对台军事施压，并与台湾展开有意义的对话。

皮戈特并表示，美国支持台海的和平与稳定，反对任何一方单方面改变现况，包括通过武力或胁迫的方式。
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
10小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
14小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
13小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
11小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
19小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
19小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
21小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
16小时前
西贡咸田湾除夕沦陷 「帐篷海」灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕
西贡咸田湾除夕沦陷 「帐篷海」灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕
突发
8小时前