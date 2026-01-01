Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026新年︱高雄男除夕夜酒后不满男女烧炮仗 举改造枪射伤二人

两岸热话
更新时间：15:25 2026-01-01 HKT
发布时间：15:25 2026-01-01 HKT

普天同庆新年到来，但台湾却发生因琐事开枪伤人事件。中央社报道，高雄一名刘姓男子昨日除夕夜酒后原本要去找女友，疑似在路上看见1男1女放鞭炮，心生不满上前理论发生口角，随后拿出改造手枪射击，导致2人受伤。警方在现场发现4粒弹壳，已将刘男带回侦讯。

据警方消息，刘男去年12月31日晚间喝酒后，原要前往三民区找女友跨年，但在途中听到民众烧炮仗，心生不满上前理论，双方发生口角纠纷。刘男掏出改造手枪朝一男一女开枪，导致2人受伤，幸无生命危险。

警方于昨天晚间11时30分获报后赶抵现场逮捕刘男，现场遗留4枚弹壳。全案依违反枪砲弹药刀械管制条例及杀人未遂罪，移送台湾高雄地方检察署侦办。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
6小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
7小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
2小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
14小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
10小时前
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
03:24
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
政情
43分钟前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
2025-12-31 15:30 HKT