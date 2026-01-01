2026新年︱高雄男除夕夜酒后不满男女烧炮仗 举改造枪射伤二人

普天同庆新年到来，但台湾却发生因琐事开枪伤人事件。中央社报道，高雄一名刘姓男子昨日除夕夜酒后原本要去找女友，疑似在路上看见1男1女放鞭炮，心生不满上前理论发生口角，随后拿出改造手枪射击，导致2人受伤。警方在现场发现4粒弹壳，已将刘男带回侦讯。

据警方消息，刘男去年12月31日晚间喝酒后，原要前往三民区找女友跨年，但在途中听到民众烧炮仗，心生不满上前理论，双方发生口角纠纷。刘男掏出改造手枪朝一男一女开枪，导致2人受伤，幸无生命危险。

警方于昨天晚间11时30分获报后赶抵现场逮捕刘男，现场遗留4枚弹壳。全案依违反枪砲弹药刀械管制条例及杀人未遂罪，移送台湾高雄地方检察署侦办。