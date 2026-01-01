Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演︱演习期间照与海巡署高层聚餐 台海委会管碧玲道歉

两岸热话
更新时间：15:01 2026-01-01 HKT
发布时间：15:01 2026-01-01 HKT

解放军东部战区周一（12月29日）起举行围台演习，但台湾海委会主委管碧玲被揭露，在演习期间于周三（31日）仍与海巡署高层聚餐，惹来批评。管碧玲就事件致歉，解释餐叙是惜别性质。

称解放军船舰30日已驶离

台媒1日报道，解放军在周一至周三举行最逼近台湾本岛的实弹演习期间，管碧玲与海委会副主委黄向文、兼任海巡署长的另一名海委会副主委张忠龙、海巡署副署长谢庆钦等海巡高官，却前往位于高雄前镇亚湾特区的「晶绮盛宴」孔雀红宝厅用餐。

台海委会管碧玲就围台军演期间仍举行聚餐致歉。管碧玲FB
相关新闻：围台军演︱欧盟日澳表达关切 中国外交部斥「说三道四」「十分虚伪」

管碧玲今日在Facebook发文回应，指数周前已安排在12月31日举行海委会2025年最后一次主管会议，并且是黄向文副主委归建、海巡署陈泗川分署长退伍前，最后一次参加扩大主管会议，因此安排惜别餐叙。

她称，解放军29日突然发动军演，与干部讨论后，依据公布的军演时间为12月29日上午至12月30日下午6点，因此决定12月31日扩大主管会议照常举行。

相关新闻：围台军演︱福建海警执法巡查 要求台海巡署讲中文︱有片

管碧玲指出，12月30日下午6点，中国船舰均陆续驶离，但未依惯例宣布结束。当时考虑到黄向文、陈泗川最后一次参加扩大主管会议，餐叙属惜别性质，两人对海委会、海巡署贡献卓著，考虑到感谢与惜别，因此决定照常举办。

她对此造成的媒体负面形象深感抱歉。

管碧玲续指，这是她就任以来首次安排主管、副主管餐叙相聚惜别，也因此未断然取消餐叙。

 

